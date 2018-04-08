Tarkan, Almanya’yı salladı

Megastar Tarkan Almanya'nın Düsseldorf kentinde verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. “Fizy Tarkan Konserleri” kapsamında Almanya turnesinin Düsseldorf ayağında Mitsubishi Electric Halle salonu tamamen doldu. Enerjisi ve sahne şovuyla izleyicilerin beğenisini kazanan ünlü sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

“10” adlı albümündeki parçalar ve yıllardır dillerden düşmeyen “Kuzu Kuzu”, “Dudu”, “Kış Güneşi” gibi şarkılarını seslendiren Tarkan’a sevenleri tüm şarkılarında eşlik etti.

Konser salonundaki 7 bin 500 kişiye şarkılarını söyleyen ünlü sanatçı 8 konserlik Almanya turnesi 14 Nisan Münih ve 29 Nisan Hamburg konserleri ile sona erecek.