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Tarkan baba olacağını açıkladı!

2016 yılında Pınar Dilek ile evlenen Tarkan, sosyal medya hesabından baba olacağını açıkladı.

Tarkan baba olacağını açıkladı!

08 Şubat 2018 17:24

Ünlü sanatçı Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından bir video çekerek hayranlarına baba olacağını açıkladı. Mutluluğu gözlerinden okunan Tarkan, 2016 yılında Pınar Dilek ile hayatlarını birleştirmişti.

Tarkan baba olacağını açıkladığı videosunda şunları söyledi:

"Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de hergün soruyorlar "doğru mu değili mi?". 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de." 

 

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