Megastar Tarkan yayınlandığı mesajda, Ne kadar üzgün olduğumu, içimin nasıl sızladığını, yandığını anlatamam. Ne zaman bitecek bu ölümler? Ne zaman kavuşacağız huzura? Ne zaman güne umutla uyanacağız? Yazıktır bu ülkeye, yazıktır bu millete. Kelimeler acımı ifade etmeğe aciz ve yetersiz kalıyor artık. Bu hain saldırı sonucunda hayatını kaybeden onca masum insanın aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor, terörü bir kez daha lanetliyorum” dedi.

Komedyen Cem Yılmaz ise, “Teröre, insanı hiçe sayan bu kafaya lanet olsun. Böyle acılarda sessiz kalmak her şeyi anlatır sanıyorum ama olmuyor. Allah sabır versin” ifadelerini kullandı.