Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tarkan, “Adana Aladağ’daki öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybedenlere çok üzüldüm. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim” dedi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tarkan, “Adana Aladağ’daki öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybedenlere çok üzüldüm. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim” dedi.
Etiketler: adana, Ünlü şarkıcı Tarkan, yangın