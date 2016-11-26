90 yaşında hayatını kaybeden Castro için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı, "Ülkesini ve insanını Emperyalizm’e karşı cesaretle, onurla korudu. Değerli lider Fidel Castro, sen hiç unutulmayacaksın..." ifadelerini kullandı.
90 yaşında hayatını kaybeden Castro için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı, "Ülkesini ve insanını Emperyalizm’e karşı cesaretle, onurla korudu. Değerli lider Fidel Castro, sen hiç unutulmayacaksın..." ifadelerini kullandı.
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