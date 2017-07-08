Tarkan'dan seyircilere büyük şok! Bir anda yere diz çöktü

Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Sahnesi'nde müthiş bir konser veren Tarkan adeta izleyenleri coşturdu. Büyük bir kesimin izlediği Megastar Tarkan sahne şovlarıyla gönüllerde bir kez daha yer edindi.

Konsere bir olay damga vurdu. Tarkan, konser sırasında bir anda ön sırada oturan eşinin önünde diz çöktü.

Eşinin önünde diz çökerek ona ilan-ı aşk etti. Can pınarım diye söze başlayan Tarkan, eşine duygu dolu sözler söyledi. Karısının önünde diz çökerek elini öpen Tarkan, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. 'Şimdi herkes sevdiğine sarılsın' diyerek o duyguyu izleyenlere de yaşattı.

Daha sonra konser tüm hızıyla ve tüm eğlencesiyle devam etti.

ŞEYDA ÖKSÜZ