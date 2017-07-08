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Tarkan'dan seyircilere büyük şok! Bir anda yere diz çöktü

Yeni albümüyle yıla damgasını vuran Megastar Tarkan, Harbiye'de müthiş bir konser verdi. Konserde ilginç bir an yaşandı.

Tarkandan seyircilere büyük şok! Bir anda yere diz çöktü

08 Temmuz 2017 23:57

Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Sahnesi'nde müthiş bir konser veren Tarkan adeta izleyenleri coşturdu. Büyük bir kesimin izlediği Megastar Tarkan sahne şovlarıyla gönüllerde bir kez daha yer edindi.

Konsere bir olay damga vurdu. Tarkan, konser sırasında bir anda ön sırada oturan eşinin önünde diz çöktü.

Eşinin önünde diz çökerek ona ilan-ı aşk etti. Can pınarım diye söze başlayan Tarkan, eşine duygu dolu sözler söyledi. Karısının önünde diz çökerek elini öpen Tarkan, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. 'Şimdi herkes sevdiğine sarılsın' diyerek o duyguyu izleyenlere de yaşattı.

Daha sonra konser tüm hızıyla ve tüm eğlencesiyle devam etti.

ŞEYDA ÖKSÜZ

Etiketler: tarkan


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