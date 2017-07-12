Tarkan’ın Harbiye konserlerini 1.2 milyon kişi takip etti

Türkiye’nin Megastarı Tarkan ile dijital müzik platformu fizy, Harbiye Açıkhava konserlerinde buluştu. Tarkan’ın sahne performansını, Türkiye’nin dört bir yanındaki sevenleri fizy üzerinden canlı izledi. Megastar’ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 1-2-4-5-8-9-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği konserleri toplam 42 bin kişi biletli olarak izlerken, canlı olarak yayınlanan konserler Türkiye’nin 81 ilinden milyonlarca kişiye ulaştı.

TARKAN SAHNEDEN TEŞEKKÜR ETTİ

Tarkan konser yayınlarını toplam 1,2 milyon kişi takip etti. Bu rakam Harbiye Açık Hava Sahnesi kapasitesinin 35 katına denk geliyor. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren fizy, böylece konseri izlemek isteyen herkesi Harbiye’ye getirmiş oldu. Konserler, görüntü ve profesyonel çekim kalitesiyle izleyenlerden büyük beğeni topladı. Megastar Tarkan da, Harbiye’de gerçekleştirdiği konser dizilerinin son akşamında, fizy’e sahneden teşekkür etti.

Yapılan açıklamada, İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşen Tarkan’ın konser kaydını çok yakında sevenleriyle buluşturacağı bildirildi.