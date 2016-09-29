Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Tarkim’in tüm yetki ve ruhsatlarının askıyla alındığını belirtti. Ayrıca buradan uçuş eğitimi alan öğrenciler ile ilgili duyurunun Cuma günü internet sitesi üzerinden yapılacağı duyuruldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, “Tarkim Uçuş Eğitim ve Uçak Bakım Onarım Ltd.Şti’ne Genel Müdürlüğümüzce verilen TÜM YETKİ VE RUHSATLAR askıya alınmıştır. Tarkim’den uçuş eğitimi alan öğrenciler ile ilgili duyuru cuma günü web adresimizden yapılacaktır” denildi.

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen Faruk Bayındır’ın şirketi olan Tarkim Havacılık’a ait Atatürk Havalimanı ve Adana havalimanında bulunan hangarlara el konulmuştu.

Ferhat Yasak

