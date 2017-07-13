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Tarla çalışanı ayağını çapa makinesine kaptırdı

Bilecik'te tarlada çalışan vatandaş ayağını çapa motoruna kaptırdı.

Tarla çalışanı ayağını çapa makinesine kaptırdı

13 Temmuz 2017 23:46

Olay, Bayırköy Beldesinde Mezarlık mevkiindeki tarlada meydana geldi. Ali İpek (65) isimli vatandaş, bahçede çalıştığı esnada bacağını çapa motoruna kaptırdı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Ali İpek'in bacağını saran çapa motorunun bir bölümü olay yerinde çıkartıldı. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan İpek'i Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı İpek'in operasyonuna Bilecik AFAD ekipleri de katıldı. Yaralı İpek'in bacağındaki çapa motorunun parçaları doktorlar nezaretinde AFAD ekipleriyle birlikte çıkartıldı.
Öte yandan Ali İpek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.  

Cem Kaan Toka
 


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