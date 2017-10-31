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Tarla çileğine 1 haftada yüzde 60 zam

Ekim ayının son gününe gelinmesine rağmen pazarlarda tarla çilekleri tezgahlarda yerini almaya devam ederken, yediveren çileğinin kilosuna 1 haftada yüzde 60 zam geldi.

Tarla çileğine 1 haftada yüzde 60 zam

31 Ekim 2017 11:59

Bahar aylarında hasadına başlanan tarla çilekleri ekim ayında da tarlalardan hasat edilmeye devam ediyor. Yediveren çileği olarak tabir edilen çilekler yıl boyunca tarlalarda meyve veriyor. Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık, Dereköy ve Bozcaarmut köylerinde yetiştirilen yediveren çilekleri rağbet görüyor.

Geçen hafta kilosunu 6 TL'den sattığını ama bu hafta kilosunun 10 TL'ye çıktığı anlatan çilek satıcısı Hüseyin Demirbaş, "Bu çilekler yediveren çileği. Tarlaya kırağı düşene kadar hasadı yapılıyor. Ekim ayında tezgahımızda tarla çileği satıyoruz. Bilecik'te pazarlarda benden başka çilek getiren fazla olmaz. Ben sadece çilek satıyorum. Geçen hafta Yediveren çileği olarak tabir edilen çileğin kilosu 6 TL idi. Bu hafta 10 TL'ye çıktı. Havalar soğudu ve çileğin artık son zamanları olduğu için. Bir ay daha bu çilek devam eder sonra ise sera çilekleri piyasaya çıkacak" dedi. 

Cem Kaan Toka

Etiketler: Tarla çileği

 

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