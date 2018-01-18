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Tarla Günleri Fuarı, 8 yıl aradan sonra tekrar Trakya'da

DLG Fuarcılık, 8 yıl aradan sonra 9-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında tekrar Trakya bölgesinde DLG-ÖÇP Tarla Günleri Fuarını düzenleyecek.

Tarla Günleri Fuarı, 8 yıl aradan sonra tekrar Trakyada

18 Ocak 2018 11:54

8 yıl boyunca 6 farklı ilde düzenlenen DLG-ÖÇP Tarla Günleri, bu yıl 9-12 Mayıs tarihleri arasında Trakya Bölgesinde Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde ziyaretçileriyle buluşacak.

107 farklı buğday çeşidi ve 38 farklı yem bitkisi ekilmiş olarak sergilenecek

Yapılan açıklamada, DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2018 için hazırlıklara aylar önce başlanırken uygulamalı tarım alanına 107 farklı buğday çeşidi ve 38 farklı yem bitkisi ekildi. Ziyaretçilerin birebir inceleyip, gözlem yapabileceği ekinler için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

İnsansız traktör ve akıllı sensör teknolojileri tarlada uygulamalı olarak sergilenecek

Ayrıca, Türkiye’de ve dünya’da sürekli gelişmekte olan akıllı tarım uygulamaları ile ilgili, insansız traktörler, otomatik dümenleme, akıllı sensör teknolojileri ve drone ile tarla tespiti gibi en son yöntemler uygulamalı olarak gösterilecek fuarda, tarımın gelişimi ve büyümesi için çalışan tohum, gübre, bitki besleme/koruma, tarımsal mekanizasyon ve traktör firmalarının yeni ürünleri ve teknolojik gelişmeler fuarda sergilenecek.

DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz, konu ile ilgili açıklamasında, "Türkiye'de tarım alanında öncü bir kuruluş olan ve Türk çiftçisine yol gösteren TİGEM, fuara özel kendi ıslahı olan ürünlerinin sunumunu gerçekleştirecek ve üretici ve uzmanların yorumuna sunacak. TİGEM başta olmak üzere TAGEM çatısı altında bulunan araştırma enstitüleri tarafından ıslahı yapılan ürünler fuar alanında yer alacak ve 4 gün boyunca 250 farklı tohum çeşidi sergilenecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TİGEM, TÜRKTOB, BASF, Bayer, Hektaş, Adama, Hekagro, Limagrain ve Toros Gübre gibi, dünyanın ve Türkiye'nin önemli firmalarının yer aldığı fuarda her firma kendi standında tüm Türkiye'den gelen üretici ve uzmanlara daha yakın temas da bulunmak, istek, öneri ve şikayetlerini dinlemek için burada olacak" dedi. 

 

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