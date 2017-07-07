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Tarla içi damla sulama sistemleri ilk kez Aslanapa'da uygulanıyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, tarla içi damla sulama sistemleri, pancar ve silajlık mısır ekili alanlarda bölgede ilk olarak uygulanmaya başlandı.

Tarla içi damla sulama sistemleri ilk kez Aslanapada uygulanıyor

07 Temmuz 2017 11:17

Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'de, Bölge Müdürü Özkan İnci, Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak, Belediye Başkanı Asaf Akar, Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Tacettin Işık, Ziraat bankası Müdürü Zafer Sevinç ve kooperatif Müdürü Ahmet Saki Karayılan katılımlarıyla bölge çiftçilerine kurulumu yapılan sistemler teslim edildi.
Aslanapa Merkez Kooperatif Müdürü Ahmet Saki Karayılan, ''Proje kapsamında 265 dekar pancar ve silajlık mısır ekili alanda kredilendirilmesi kooperatifimiz tarafından 4 yıl faizsiz borçlandırılan Ahmet Şentürk, Hüseyin Dönmez, Nuri Şentürk, Enver Şentürk, Bekir Dönmez, Muammer Şentürk, Hasan Hüseyin Doğan ve Hüseyin Şentürk isimli ortaklarımıza teslimi yapılan tarla içi damla sulama sistemleri ile bölgemizde pancar ve silajlık mısır ekili alanlarda uygulama bir ilktir'' dedi.

Müdür Karayılan, ''Uygulama ile su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, işçilik maliyetlerinin düşük seviyeye indirilmesi, zaman, su ve yakıt tasarrufu amaçlanmaktadır. Proje uygulayan ortaklarımıza, ayrıca Tarım Bakanlığının Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) projesine dahil olmaları sağlanarak, projenin gereklerini yerine getiren üreticilerimizin bu desteklerden de faydalanmaları amaçlanmaktadır'' ifadelerini kullandı.

Yunus Daşdemir


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