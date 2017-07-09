Diğer
Kategoriler

Tarla kavgası kanlı bitti; 1'i muhtar 2 kişi öldü

Bursa'da tarla kavgası kanlı bitti, köy muhtarı ve bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü.

Tarla kavgası kanlı bitti; 1i muhtar 2 kişi öldü

09 Temmuz 2017 09:35
Tarla kavgası kanlı bitti; 1'i muhtar 2 kişi öldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Akbıyık köyünde meydana geldi. İddiaya göre köy muhtarı Fahrettin Yiğit ile köy sakini Hasan Taşdemir arasında uzun zamandır devam eden tarla kavgası kanlı bitti. Muhtar ve köylü uzun zamandır tarla yüzünden tartışıyordu, bu akşam saatlerinde tartışma kavgaya dönüştü ve muhtar Fahrettin Yiğit, Hasan Taşdemir'i dövdü.

Dayak yiyen Hasan Taşdemir iki saat sonra köy kahvesine evinde bulunan pompalı tüfekle gelerek muhtara ateş etti. Açılan ateş sonucu muhtar olay yerinde hayatını kaybederken, çevreye saçılan saçmalardan yaralanan İsmail Tarım olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolda kalbi duran İsmail Tarım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Muhtarı ve bir köylüyü vuran Hasan Taşdemir jandarma ekipleri tarafından yakalanırken köy muhtarı Fahrettin Yiğit'in aynı yerde 40 yıl önce bir kişiyi vurarak öldürdüğü tespit edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmalarına devam ederken, muhtarın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Fatih Ak - Salih Bakıcı - Yusuf Ali Arslan 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!