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Tarla ortasında güneşlenen şahsı öldü sandılar

Adıyaman’da, gripten kurtulmak için tarla ortasında güneşlenen ve vatandaşlar tarafından ölü sanılan şahıs polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Tarla ortasında güneşlenen şahsı öldü sandılar

06 Ekim 2016 15:09

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Türkiye Petrolleri yakınlarında bulunan boş bir tarlanın ortasında hareketsiz bir şekilde yatan şahsın öldüğünü düşünen vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekipleriyle polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri şahsın yanına geldi. Şahsın yanına geldiğinde ölü olmadığını anlayan ekipler yaşlı adamı dürterek uyandırdı. Adının Mehmet Baydar olduğunu belirten şahıs, herhangi bir hastalığının olmadığını, grip olduğunu ve gripten kurtulmak için tarla ortasında güneşlendiğini vurguladı.

Mehmet Baydar, güneşlendiği yerden kalkarak evinin yolunu tutarken sağlık ekipleri ile polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, ölü sanma, tarla


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