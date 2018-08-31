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Tarlada çalışırken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’da tarlada çalıştığı esnada aniden fenalaşan şahıs, hayatını kaybetti.

Tarlada çalışırken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

31 Ağustos 2018 16:53

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Faruk Sargın, ormanlık alanda bulunan tarlasında çalıştığı esnada aniden fenalaştı. Yakınları tarafından ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, aniden fenalaşan Faruk Sargın’ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. Ardından Farun Sargın’ın cenazesi, Çataloluk Köyü Merkez Camisi morguna kaldırıldı.  

Mehmet Salman
 

 

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