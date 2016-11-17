Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu ilçesi, Kozan-Adana karayolu üzerinde bir bankaya ait tarlada anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, benzin istasyonuna yaklaşınca panik yaşandı. Karayolunu kullanan sürücüler de yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Kazaya yol açabileceği tehlikesiyle polis ekipleri yol güvenliğini sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, benzinlik çevresindeki anız yangınına müdahale ederek, olası facianın önüne geçti. Ekipler yangını herhangi bir zarar meydana gelmeden kontrol altına aldı. Yangının Veli İbici’ye ait tarladan çıktığı, özel bir bankaya ait tarlaya sıçramasıyla da yangının büyüdüğü öğrenildi.

Petrol istasyonu sahibi ve çalışanlarının emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.