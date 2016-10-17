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Tarlada kafası gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde mısır tarlasında toprağa gömülmüş halde kafası gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu.

Tarlada kafası gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu

17 Ekim 2016 22:00

Edinilen bilgiye göre, mısır tarlasının yanından geçen bir vatandaş toprakta ceset olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine jandarma sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası cesedin yaklaşık 2 ay önce arabası yakılarak ortadan kaybolan ve ailesinin hakkında kayıp müracaatı olduğu öğrenilen Arslan Korhan'a ait olabileceği ihtimaline üzerine duruldu. Olay yerine giden jandarma ekipleri cesedin sokak köpekleri tarafından toprak altından çıkarıldığı tahmin edilen insan kafatası buldu. Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada da kafatasının birkaç metre ilerisinde çukura gömülü halde erkek cesedine ait gövde bulundu. Ceset olay yerindeki gerekli incelemenin ardından teşhis için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin Arslan Korhan'a ait olabileceği ihtimali üzerine Arslan Korhan’ın eşi Necla Korhan eşinin çürümüş halde olan bedenini kaybolduğunda üzerinde olan elbiselerinden teşhis etti. 4 çocuk babası Arslan Korhan'ın cenazesi DNA testi yapılmak üzere Ankara'ya gönderilecek.
Şahsın kim tarafından neden öldürüldüğü ise henüz bilinmiyor. 

Özcan Saraç
KONYA 


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