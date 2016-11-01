Erzurum’un Oltu ilçesinde tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Oltu’ya bağlı Şendurak Mahallesi Cojlar mevkisinde bulunan tarlasında mısır calalarını temizleyip yakmak için bölgeye giden Mehmet Aslan, (63) akşam saatlerinde eve gelmeyince yakınları telefonla ulaşmaya çalıştı. Aslan’ın oğlu tarlaya gittiğinde babasının yerde yattığını görerek 112 ve jandarma ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Mehmet Aslan’ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Aslan’ın cenazesi yapılan geçici otopsinin ardından ambulansla Oltu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Dursun Murat Aydın

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