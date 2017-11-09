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Tarlada kullanılan 3 bin adet sulama borusu küle döndü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarımsal sulamada kullanıldığı öğrenilen 3 bin adet plastik boru yandı.

Tarlada kullanılan 3 bin adet sulama borusu küle döndü

09 Kasım 2017 09:42

Olay, Karacadağ kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Esat Özgen'in tarla sulamada kullandığı plastik borular gece saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın mahallede büyük paniğe neden olurken, alevleri görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedilirken, yükselen alevlerin geceyi aydınlattığı görüldü. Boruların plastik olması nedeniyle söndürülmekte zorlanılan yangında 3 bin borunun yandığı belirtildi. 

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor 

Cuma Sarı

Etiketler: küle döndü, şanlıurfa, su borusu, yangın

 

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