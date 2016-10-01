Diğer
Kategoriler

Tarlada ölü bulundu

Soma'nın Turgutalp Mahallesinde tarlada bir erkek cesedi bulundu.

Tarlada ölü bulundu

01 Ekim 2016 10:47

Edinilen bilgilere göre, Manisa'nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesinde Savaştepe köprüsünün yanında bulunan tarlasına giden Güral P.'den (63) haber alamayan yakınları tarlaya gidince acı manzara ile karşı karşıya kaldı. Yerde hareketsiz şekilde yatan Güral P'yi gören yakınları hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine 112 acil servis ekiplerinin yanısıra Jandarma da geldi. Yapılan incelemelerin ardından kalp krizi şüphesi nedeniyle Güral P'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cesedi önce Soma Devlet Hastanesi Morguna ardından da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Yılmaz Sarıpınar

Etiketler: soma


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!