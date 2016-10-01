Edinilen bilgilere göre, Manisa'nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesinde Savaştepe köprüsünün yanında bulunan tarlasına giden Güral P.'den (63) haber alamayan yakınları tarlaya gidince acı manzara ile karşı karşıya kaldı. Yerde hareketsiz şekilde yatan Güral P'yi gören yakınları hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine 112 acil servis ekiplerinin yanısıra Jandarma da geldi. Yapılan incelemelerin ardından kalp krizi şüphesi nedeniyle Güral P'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cesedi önce Soma Devlet Hastanesi Morguna ardından da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yılmaz Sarıpınar