Tarlada vurularak öldürülen şahsın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Olay, Yumurtalık ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede tarlada av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulunan Ramazan Salıç (34) ile ilgili çalışma başlatan polis, Salıç'ı Y.Y.'nin (17) öldürdüğünü belirledi. Okulda gözaltına alınan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan Y.Y'nin ifadesi ortaya çıktı. Gencin ifadesinde Salıç ile birlikte içki içmeye gittiklerini anlatarak, "Biz Salıç ile beraber içki içtik. İçki içerken Ramazan Salıç 10-11 yıl önce meydana gelen kız isteme olayından bahsetmeye başladı. Burada kendisinin haklı olduğunu, bizim ailemizin haksız olduğunu anlatmaya başladı. İçkinin de etkisiyle küfürler ederek hakaretlerde bulundu. Hem mezarda yatanlara hem de hayattakilere küfür etti. Ve köy yoluna doğru arabayı sürdü. Burada da tekrar hakaretlere devam etti. Ve arabasından çıkartmış olduğu tüfeği kafama dayadı. Tüfek elindeyken de 'Şimdi seni burada öldüreceğim, bana sevdiğim kızı vermediğinizden dolayı yıllardır içimde yaşattığın acının intikamını alacağım, seni öldürdükten sonra mahalleye gideceğim, orada da anneni, babanı, amcanı önüme kim çıkarsa sizin sülalede vurup öldüreceğim' demeye devam etti" dedi.

"Elini cebine atınca korkup tetiğe dokundum"

Y.Y. ifadesine şöyle devam etti:

"Bu esnada içkinin de vermiş olduğu sarhoşluğun etkisiyle ben bir anda onun üzerine atladım. Elindeki tüfeği alıp ölümden kurtulmak için aramızda boğuşma gerçekleşti, ben bu boğuşmadan sonra tüfeği ele geçirdim. Bu sefer bu şahıs ayağa kalktı arabaya yaslandı, elleri de cebindeydi, tekrar bizim, benim namusumuza küfür etti ve bana hitaben 'Sen erkek misin, siz erkek misiniz. Adam vuramazsın, silahı eline aldıysan o tetiğe basacaksın' kelimelerini söyledi. Cebinden bir şey çıkartınca beni öldüreceğini zannederek o psikoloji ile ve can havliyle tetiğe dokundum. Daha sonrada korkup eve geldim. Kimseye bir şey anlatamadım, olayın şokundaydım."

Gencin ailesi ise cinayetin yengeleriyle alakası olmadığını, 11 yıl öne şahsın aileden bir kız istediğini ancak kızın şahsı istemediğini, ailenin de onay vermemesinden dolayı evliliğin olmadığını, bu nedenle Salıç'ın aileye kin güttüğünü ve Y.Y.'yi de aileye zarar vermek için öldürmek istediğini, 11 yılın intikamını almak için lise öğrencisi çocuğun hayatını mahvettiğini söyledi.

Fatih Keçe

