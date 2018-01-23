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Tarladaki çatlaklar çam ağacını devirdi

Aydın’ın Koçarlı ilçesindeki kömür ocağında yapılan çalışmalardan dolayı tarlada oluşan çatlakların, çam ağacının devrilmesine neden olduğu iddia edildi.

Tarladaki çatlaklar çam ağacını devirdi

23 Ocak 2018 09:49

Koçarlı ilçesine bağlı Mersinbelen Mahallesi Sarıçay mevkiinde çiftçilik yapan Akın Kurt, aynı bölgede bulunan özel bir firmanın işlettiği kömür ocağındaki çalışmalardan dolayı tarlasında oluşan derin çatlakların ağaçlarını devirdiğini ileri sürdü.

Maden ocağındaki çalışmalardan dolayı tarlasındaki zararla uğraşırken, şimdi de ağaçlarının devrilmesi ile ikinci bir üzüntü yaşadığını ifade eden tarla sahibi Akın Kurt, “Uzun zamandan beri tarlamdaki çatlaklarla uğraşıyorum. Maden ocağındaki çalışmalardan dolayı tarlamda büyük çatlaklar oluşmuştu. Son günlerdeki aşırı yağışla beraber tarlamdaki çatlaklar büyümeye başladı. Çatlaklar üzerindeki fıstık çamı ağaçlarımdan bir tanesi bu çatlakların büyümesi ile devrildi. Yaptığım ihbarla jandarma ekipleri gelerek tarlamda incelemede bulundu ve tutanak tuttu. Bu ağaçlar benim geçim kaynağım, bunlar böyle yıkılırsa ben ne yapacağım. Buradan yetkililere sesleniyorum. Benim zararımı kim karşılayacak” diye konuştu. 

Onur Durmuş

Etiketler: aydın, çam ağacı

 

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