Tarladaki toprak yangını vatandaşı şaşırttı

Kent merkezine bağlı Yeşilova beldesinde ikamet eden Nizamettin Karasu isimli şahısa ait tarladaki toprağın yanması, vatandaşlar arasında şaşkınlık oluşturdu. Tarlasındaki toprak yangınıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Nizamettin Karasu, toprak yanması gibi bir olayı daha önce hiç yaşamadıklarını belirterek, belde halkı olarak durum karşısında şaşkın olduklarını söyledi. Belde sakinlerinin haberi üzerine toprağın yandığını fark ettiklerini ifade eden Karasu, birkaç kez kendi imkanlarıyla topraktaki yangını söndürdüklerini, fakat sabah tarlaya geldiklerinde toprağın yanmaya devam ettiğini belirtti. Karasu, “Önce deprem belirtisi sandık, ama depremle ilgisi yokmuş. Çevrede köylülerin hayvanları için biriktirdiği samanlar var. Yangının oraya sıçramasından korkuyoruz” dedi.

Belde halkının olayı bildirmesi üzerine bölgede inceleme yapan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü İskender Dölek ise, yanan tarlanın daha önce bataklık olduğuna dikkat çekerek, “Torf ve turba olarak ifade edilen, organik madde bakımından zengin olan malzemenin sıkışması sonucunda oluşan ısı, bu malzemenin yanmasına neden oluyor. Çevredeki konut ve otların tutuşmaması, can ve mal kaybı yaşanmaması için tedbir alınmalı” diye konuştu.

Muhammed Sami Maral

