Tarlalar göl, seralar havuz oldu

Doğu Akdeniz bölgesini etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Mersin'in Tarsus ilçesindeki denize yakın bulunan Kulak ve Bahşiş mahallelerindeki deniz yatağı tarla ve seraları su bastı.

Motor pompa ve alt yapı eksikliği nedeniyle geçtiğimiz yılda da su baskınlarına maruz kalan tarlalar adeta göl, seralar ise havuz görüntüsünü andırdı.

Hüseyin Kara (58) isimli çiftçi, kabaklarının sular altında kaldığına değinerek, “Zaten ürünlerimiz para etmiyor bir de bu felaketlerle uğraşıyoruz. Ankara'da, İstanbul'da 5-6 liraya kabak satılıyor, bizim burada 1 liraya alan yok. Mazot olmuş 5.5 lira. Halimizi görüyorsunuz. 2 gün yağmurda bu hale geliyor. Zararım şu an en az 100 milyar” dedi.

"11 dönüm yer ekiyorum 100 bin lira zarar"

İsmail Kelle (52) isimli çiftçi de bölgede 800 ailenin yaşadığını kaydederek, “Milletin borcu çok. Çoğu gülüyor, eğleniyor. Bizim buraya geldiğinde hayatta kimin maddi durumunun ne olduğunu bilmiyor. Borçlarımızı geçen sene ödeyemedik bu sene de sıkıntı çektik. Gene kabak ektik, rezil olduk. Biber var, patlıcan var, buğday var, her çeşit var. Şu an her tarafta su var. Yağmur çekilse de o kabaklardan hayır gelmez. 11 dönüm yer ekiyorum, 100 bin lira borcum var onun çabasının peşindeyim” ifadelerini kullandı.

"Borçlarımı kurtarsam çiftçiliği bırakacağım"

Kulak Mahallesi'nde sular altında kalan onlarca dönüm arazinin hissedarı olan İrfan Şen (42) isimli çiftçi ise biber ektiği tarlanın şu an adeta denizi andırdığını, serasının ise büyük zarar gördüğünü vurgulayarak şunları söyledi: “Düne kadar 'seramızda şu kadar marul var' diye hesap yaparken bugün 'ne kadarını kurtarırız' diye hesap ediyoruz. Kurtarılacak bir şey yok. Bu tarlada 60 binin üzerinde diğer tarafta da 200 bin lira zarar var. Bize verilen sözler vardı, bu yıl pompamız değişecekti, büyütülecekti ama çiftçinin kaderi mi diyeyim, bölgenin mi diyeyim, hiçbir sözler yerine gelmiyor. Borçlarımı kurtarsam bu işi bırakacağım.”

Öte yandan, yağışların artması nedeniyle bölgede su tahliyesi ve iş makinelerinin çalışmaları devam ediyor.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli