Tarlaya uçan minibüste sıkıştı

Edinilen bilgiye göre, İnegöl-Ortaköy yolu üzerinde Ortaköy Mahallesi istikametinden İnegöl istikametine seyir halindeki 41 yaşındaki Mustafa Gazi yönetimindeki 16 NOP 51 plakalı minibüs, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ay çekirdeği kurutma yolundan Ortaköy yoluna çıkış yapmakta olan Ünal Arkı yönetimindeki 16 KJF 30 plakalı traktör ile çarpıştı. Traktörün römorkuna çarptıktan sonra direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs yolun sağında bulunan tarlaya uçtu. Kaza sonucu yaralanan ve şoför mahallinde sıkışan minibüsün sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonucu traktörün üzerinde bulunan sulama boruları yola savrulurdu. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, traktörün ve sulama borularının kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili gerekli tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Salih Bakıcı