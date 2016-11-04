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Tarlaya uçtular, hava yastığıyla kurtuldular: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile özel otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tarlaya uçtular, hava yastığıyla kurtuldular: 2 yaralı

04 Kasım 2016 10:49

Kafa kafaya çarpışan iki araç da tarlaya uçarken, sürücüler hava yastıklarının açılmasıyla kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy mahallesinden İnegöl istikametine seyir halinde olan 22 yaşındaki Mert Çekici yönetimindeki 16 KMK 09 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten seyir halinde olan 27 yaşındaki Onur İzgiş yönetimindeki 16 NLH 55 plakalı özel otomobil çarpıştı. Kaza sonucu her iki araçta yolun sağındaki ve solundaki tarlalara uçtu. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk etti
Kafa kafaya çarpışan araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken, açılan hava yastıkları sürücülerin kazayı hafif sıyrıklarla atlatmalarını sağladı. Araçlar çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı. 

Salih Bakıcı

Etiketler: bursa kaza


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