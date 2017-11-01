TARSİM’de yolsuzluk operasyonu: 19 gözaltı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, TARSİM’de yapılan yolsuzlukları ortaya çıkartmak amacıyla 27 Mart 2017’de başlatılan planlı faaliyet kapsamında bugün saat 06.00 sıralarında organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Batman’da 10, Diyarbakır’da 5, Şanlıurfa’da 4, Siirt’te 2, Şırnak’ta 2 ve Hakkari’de 1 adreste eş zamanlı olarak 24 şüpheliye yönelik operasyon icra edildiğine dikkat çekilen açıklamada, 19 şüphelinin gözaltına alındığı, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara da devam edildiği kaydedildi. Açıklamada, şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği de bildirildi.

Sevban Sevkal

