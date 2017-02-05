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Tarsus İdman Yurdu, 12 Bingölspor maçında olay

Spor Toto 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Tarsus Şehir Stadı’nda oynanan Tarsus İdman Yurdu-12 Bingölspor maçında tribünlerde olay çıktı.

Tarsus İdman Yurdu, 12 Bingölspor maçında olay

05 Şubat 2017 15:26

 Saha içinde yaşanan bir faul pozisyonu sonrasında Bingöl’den gelen yaklaşık 60 kişilik grup ile Tarsus İdman Yurdu taraftarları arasında sözlü sataşma yaşandı, koltuklar kırıldı. 

Maçın 40. dakikasında yaşanan bir faul olayı sonrasında, maraton tribününün iki farklı tarafında bulunan Tarsus İdman Yurdu ile 12 Bingölspor taraftarları arasında sözlü sataşma yaşandı. Yaşananlar üzerine bazı 12 Bingölspor taraftarları oturdukları koltukları kırarak, rakip taraftarlarının bulunduğu alana attı.
Ortalığın karışması üzerine emniyet güçleri olaya müdahale etti. Bazı taraftarlarının polise mukavemet etmesi üzerine, tüm 12 Bingölspor taraftarları saha dışına çıkarıldı. Protokol tribünde de kısa süreli gerginliğin yaşandığı olaylar polis müdahalesi ile bitirildi. 

Etiketler: 12 Bingölspor, tarsus idman yurdu


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