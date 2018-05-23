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Tarsus İdmanyurdu Kızılcabölükspor maçı canlı izle skor takip | Tarsus Kızılcabölük kaç kaç?

TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Tarsus İdmanyurdu Kızılcabölükspor ile Ankara’da karşılaşacak. Peki bu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak. İşte detaylar...

Tarsus İdmanyurdu Kızılcabölükspor maçı canlı izle skor takip | Tarsus Kızılcabölük kaç kaç?

23 Mayıs 2018 09:37

Tarsus İdmanyurdu Kızılcabölükspor maçı detayları ile birlikte karşınızdayız. Mücadeleden bugün galip ayrılacak olan takım TFF 2. Lig’e yükselecek. Tarsus Elaziz Belediye'yi yarı finalde yenerek finale yükselmişti. Kızılcabölük ise Sultanbeyli Belediye engelini aşmıştı.

Tarsus İdmanyurdu - Kızılcabölükspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mücadele bugün Osmanlı Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Maçın şimdilik yayını bulunmuyor. Yayın ile ilgili detaylar bu sayfada olacak.

Sezon içinde rakibiyle kendi sahasında golsüz berabere kalan Tarsus İdmanyurdu, deplasmanda rakibini 3-2 mağlup etmişti. Daha önce 1. Lig’de de mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, 2015-2016’da TFF 2. Lig’den düşmüştü. 2013-2014’ten beri TFF 3. Lig’de yer alan Kızılcabölükspor ise daha önce TFF 2. Lig’de yer almadı

Etiketler: Tarsus İdmanyurdu Kızılcabölükspor canlı

 

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