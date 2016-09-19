Çukurova'nın iki ana hayat kaynağından birisi olan Seyhan Nehri'nin Tarsus'ta 'Adana Irmağı boğazı' diye bilinen, Baharlı köyü yakınlarında denizle birleştiği noktada yine binlerce balık ölerek sahile vurdu.

Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Tufan Dokucu, sahile vuran ölü balıklar olayının devam ettiğini ve ortaya çıkan manzara karşısında hayli üzüldüklerini söyledi.

Dokucu, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ile birlikte sahilde ölü balıkların bulunduğu bölgeyi gezdi.

Balık ölümlerinin gerçekleştiği sahilde inceleme yapan Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, manzaranın içler acısı olduğunu söyledi.

Yetkililerin konuya el atmasını isteyen Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, “Şu anda Mersin ile Adana sınırında bulunuyoruz. Hemen sol tarafımızda Seyhan Nehri denizle buluşuyor. Mersin’in Tarsus ilçesinin Baharlı köyünün denizle buluştuğu yerdeyiz. Şu anda gördüğünüz manzara gerçekten içler acısı, bütün Mersinlilerin, Tarsusluların yüreğini yakan bir manzara, milyonlarca kefal balığı şu anda bu sahili doldurmuş durumda, bunun nedenini araştırdığımızda benzer manzaranın dört aydır zaman zaman yaşandığını söylüyor köylüler. Özellikle bu işle ilgilenen doğa dostları, çevreciler Adana’da bulunan bir atık su arıtma tesisinin çalıştırılmadığını ve çalıştırılmadığı içinde bu balıkların bu şekilde öldüğünü söylüyorlar. Bu son derece vahim bir iddia, aslında iddia olmaktan öte bir tespit haline gelmiş. Çünkü buradaki doğa dostları zaman zaman bu balık ölümlerini böyle görünce kendi ceplerinden ödedikleri paralarla resmi makamlara tahliller yaptırmışlar ve bu tahlil sonuçlarında Adana’daki arıtma tesisinden arıtılmış sözüm ona arıtılmış suyun bırakın içilmeyi el bile değmeyecek kadar kirli olduğuna dair raporları almışlar. Burada milyonlarca balığın öldüğünü gözümüzle görüyoruz. Bununla birlikte denize akan pis suyun insan sağlığına ve bizim göremediğimiz pek çok deniz canlısına da zararlı olduğunu söylemek mümkün” dedi.

Bu işin peşini bırakmayacağını dile getiren Atıcı, “Şimdi bütün tahlil sonuçlarını tek tek inceledik ve gerçekten bunun önlenebilir bir durum olduğuna kanaat getirdik. Ben Mersin Milletvekili olarak kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağım. Bu işin izini sürüp nereye kadar gidiyorsa peşinden gideceğim. bu iş parayla çözülebilecek bir iş, neden arıtma tesisi çalıştırılmaz. Çünkü arıtma tesisinin çalıştırılması için para gerekiyor. Oradaki kimyasalların kullanılması için para gerekiyor. Zaman zaman bazı küçük akıllılar para hırsıyla bu arıtma tesisini çalıştırmayıp sözüm ona kar ettiklerini düşünüyorlar ama hem doğaya, hem insan sağlığına çok ciddi zarar veriyorlar. Biz bu işin peşini bırakmayacağız ve bu balık ölümlerinin kesinlikle önüne geçeceğiz. Buradan da Mersin ve Tarsus halkının da bizimle birlikte bu mücadelede var olduklarını biliyoruz. Onları da bize desteğe çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

Ersoy Yalçın