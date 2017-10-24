Tarsuslu şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Çukurca ile Kuzey Irak sınırında PKK’lı teröristlerin döşediği el yapımı bombanın patlamasıyla şehit olan İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke’nin (27) Türk bayrağına sarılı naaşı Tarsus Ulu Camiine getirildi.

2 çocuklu ailenin büyük oğlu şehit Ozan Olgu Köreke’nin cenaze töreninde güçlükle ayakta duran baba Hüseyin ile anne Aydanur ve eşi Esma Köreke, gözyaşlarına boğuldu.

Mersin Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin ay-yıldızlı bayrağa sarılı tabutu bir süre askerlerin omuzlarda taşındıktan sonra top arabasına ardından da cenaze aracına konuldu. Türk bayrağının açıldığı cenaze töreninde şehidin arkasından yürüyen binlerce kişi 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Oğlunun mavi beresini takan anne Aydanur ve şehidin eşi Esma Köreke ile yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Ayakta güçlükle duran baba Hüseyin Köreke'yi Vali Su teskin etti. Çok sayıda vatandaş da ellerindeki Türk bayraklarıyla slogan attı.

Şehit Köreke, götürüldüğü Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Serdal Kuyucuoğlu, Hüseyin Çamak, Baki Şimşek, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Sahil Kıdemli Albay Fatih Erhan, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri ve mülki erkan ile binlerce kişi katıldı.

Ersoy Yalçın

