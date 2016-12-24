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Tarsus'ta 16 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde geçtiğimiz hafta düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 16'sı tutuklandı.

Tarsusta 16 kişi tutuklandı

24 Aralık 2016 22:19

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında gözaltı kararı bulunan bazı HDP'lilerin yakalanması için geçen hafta başında Mersin il genelinde operasyon düzenlenmişti.

Tarsus'ta gözaltına alınan 23 kişiden 17 kişi Mersin'de Adliyeye sevkedilirken 1 kişi savcılıkça serbest bırakıldı. Zanlılardan 16'sı hakkında tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevkedildi.
Sorgu hakimliğine sevk edilen HDP Tarsus İlçe Başkanı N.A., BDP eski İlçe Başkanları A.K. ve F.A.ile M.G., S.E., M.T., K.G., A.D., N.B., R.P., A.N., M.B., M.Y., S.K., M. A. ve E. T.isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Ersoy Yalçın

Etiketler: 16 kişi tutuklandı, mersin, tarsus


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