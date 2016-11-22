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Tarsus’ta orman yangını

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaklaşık 60 dönümlük ormanlık alanda yangın çıktı.


22 Kasım 2016 17:15

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılçukur Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda çıkan orman yangınına, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Tarsus’ta bulunan orman işletmesi ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının daha da büyümesi üzerine Mersin ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Adana ve Mersin’deki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.

Mahalle halkının da yardım ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Yangının Kızılçam ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 60 dönümlük alanda etkili olduğu bildirildi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının, anız yakılması sonucu çıktığı ileri sürüldü. 

Ersoy Yalçın

Etiketler: orman yangını, tarsus


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