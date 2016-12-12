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Tarsus’ta pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir aracın altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


12 Aralık 2016 09:12

Alınan bilgiye göre, plakası alınamayan bir pikap, Şahin Mahallesi 3205. Sokak'ta oynayan Suriye uyruklu Adnan El Almadın'a çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 sağlık ekiplerine bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Suriyeli çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Pikap sürücüsünün gözaltına alındığı bildirilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Ersoy Yalçın
MERSİN


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