Alınan bilgiye göre, Şahin Mahallesi’nde ikamet eden 6 çocuk babası 42 yaşındaki Kadir B., iddiaya göre aldığı alkol sonrasında fenalaştı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metil alkol zehirlenmesi şüphesi üzerine Kadir B.’nin cenazesi Adli Tıp’a gönderildi.

Öte yandan, 54 yaşındaki M.B. de nereden aldığı henüz bilinmeyen içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan M.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.B.’nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından Tarsus Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Ersoy Yalçın

MERSİN