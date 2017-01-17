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Tarsus'ta seyyar satıcılara operasyon

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seyyar satıcılara yönelik birlikte operasyon düzenlendi.

Tarsusta seyyar satıcılara operasyon

17 Ocak 2017 10:11

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tarsus Zabıta Amirliği Denetim Ekibi ve Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetim Ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları denetimlerde, Tarsus genelindeki ana bulvar ve caddeler üzerinde görüntüyü bozan, çevreyi kirleten, yol geçişlerini engelleyen, sağlığa aykırı yiyecek satma girişiminde bulunan seyyar satıcılarını men ederek, kurallara uymayarak ısrarla faaliyetini sürdürmek isteyen seyyar satıcılara idari para cezası uyguladı.

Kurallara uymayarak şehir genelinde trafiği tehlikeye sokan, çöpleri karıştırarak çevre sağlığını tehdit eden ve görüntü kirliliğine yol açan şahısların çekçek tabir edilen 7 adet el arabasını alan ekipler, ana cadde ve sokak aralarında seyyar satışı yapan şahısların 10 adet seyyar tabla diye tabir edilen seyyar arabasına da el koydu. 

Ersoy Yalçın
 


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