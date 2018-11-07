Tarsus'ta tefeci operasyonu: 16 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, faiz karşılığıyla para temin edildiği bilgisini alan Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, 25 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 16 şahıs gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet, tapu, başkaları adına banka dekontları, hesap kartları, 2 adet pos cihazı, 3 adet ruhsatız tüfekle birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ersoy Yalçın

