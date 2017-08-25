Tarsus’ta uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda R.A. isimli şahıs 1 kilo 150 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, C.D.Ç. ile C.T. isimli şahıslar 108 gram kubar esrar maddesi, M.A.K, Ö.K. ve H.F. isimli şahıslar 14 gram eroin, A.A. isimli şahıs 6.40 gram uyuşturucu sentetik bonzai maddesi ile yakalandı.

Gözaltına alınan 7 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ersoy Yalçın



