Tarsus'taki kazıda bulunan lahitler boş çıktı

Fatih Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik SİT alanı içerisinde yer alan 4411 ada, 1 parsel üzerinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Tarsus Müze Müdürlüğünce kültür varlıklarıyla ilgili olarak müzeler tarafından yapılan kazı ve sondaj izin belgesi ile 11 Aralık 2017 tarihinde sondaj kazısı çalışmalarına başlanıldı.

Müze müdürlüğünün kontrolünde zemin etüt sondaj çalışmasında yakın Roma dönemine ait yapı izleri ve 3 adet mezar, çeşitli büyüklüklerde kiremit bulgusuna rastlanılmıştı.

Bugün ortaya çıkan 3 lahit mezar arkeologlar gözetiminde açıldı. Lahit mezarların boş olduğu görüldü. Yapılan kurtarma sondajı çalışmasında ortaya çıkan lahit mezarların Roma döneminde yaşamış bir aileye ait olabileceği üzerinde duruluyor.

Ersoy Yalçın