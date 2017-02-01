Çubuk İlçesinin 3 bin 500 nüfuslu Akkuzu Köyü'nde köylülerin yaklaşık bin 200 ineği var. Süt üreticiliği yaparak geçinen köylüler, çiğ süt yasağından, satış yapılırken kesilen cezalardan ve yem fiyatlarından mağdur durumda olduklarını iddia ettiler. Yıllardır baba mesleğini yapan mahalle muhtarı Halil Kökmen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yem fiyatlarında acil düşüş istediklerini belirtti. 60 yıldır süt üreticiliği yaparak geçinmeye çalışan Nasibe ve Yaşar Kökmen çifti de süt üreticilerinin çok zor durumda olduklarını böyle giderse ineklerini keseceklerini söyleyerek İhlas Haber Ajansı muhabirine yaşadıkları zorlukları anlattılar.

"Tarım Bakanlığından yem fiyatlarında acil düşüş istiyoruz"

Köyün yüzde 90'ının süt üreticiliği ile geçindiğini ve süt satışlarında önlerine çıkan engelleri anlatan Muhtar Kökmen, "Mahallemizde 600'e yakın hanemiz var ve en az 500 hane hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyor. Mahallemizde 2 ineği olan da var, 20 ineği olan da var ve süt konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Şuanda bizden alınan fiyatlar 3 senelik fiyat, yani 3 sene önce biz sütü 1 lira 10 kuruşa satıyorduk şuanda bu fiyat devam ediyor. Şuanda yemin torbası 60 TL, kepeğin torbası 35 TL ama süt hala 1 lira 10 kuruş. Devletimiz Angus getiriyor dolayısıyla et fiyatları düşürülüyor, mümkünse Angus getirmek yerine dışarıdan yem, kepek getirse devlet, biz hayvanı yetiştiririz. Devletimiz hayvancılık konusunda destek veriyor ama biz küçük işletmeler bundan faydalanamıyoruz, o yüzden çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Sütçüler gelip bizden süt almadığı zaman bizim sütümüz kalır, biz bunu yoğurt yapıp pazarda satamayız. Devletimizden anlayış bekliyoruz, şuanda bizim köyümüzde 50'ye yakın sütçü var, günlük götürüp satıyorlar ve çok şükür sütlerimizden de hiçbir şikayet yok. Buradan taze sütü almak başka, marketten pastörize süt almak başka. Eğer çiğ süt satışı kaldırılırsa biz inekleri keseriz, hayvancılığı bırakırız, Tarım Bakanlığı bize iş versin çalışırız. Benim oğlum 16 yaşında ve hayvanlara bakıyor, böyle olacaksa ahırın kapısını kapatırım oğluma iş bakarım. Tarım Bakanlığından yem fiyatlarında acil düşüş istiyoruz, ve bize ithal et getirmesinler, ithal yem getirsinler. Endişelenmesinler bizim sütlerimiz gayet sağlıklı, gayet temiz, gayet iyi. Millete 3-4 aylık pastörize süt içirmesinler, bizim sütlerimizi taze taze gönül rahatlığıyla içsinler" ifadelerini kullandı.

"Ceza yazıyorlar, çiğ süt olmaz diyorlar"

Süt üreticilerinin çok kötü durumda olduğunu ifade eden Nasibe Kökmen ise, "Biz sütü önceden kooperatife veriyorduk bize paramızı vermiyorlardı, bizi dolandırdılar sütlerimiz evde kaldı alan olmadı. Neyle geçineceğiz köyde duruyoruz, bir gelirimiz yok bu işi yapmaya mecburuz, 30 tane ineğimiz var bizim günlük taze sağdığımız sütü götürüp satıyoruz. Yemler 60-70 milyon oldu, peşin alırsak alırsak 60 TL'ye aylık veriyorlar ve borcumuzu bekletmiyorlar günü geldiği anda hemen gelip alıyorlar. Bu inekleri götürüp kestireceğiz yada kendimiz keselim, doğrayıp atalım köpekler mi yesin? Biz bıktık bu durumdan, böyle olmaz geçim sağlayacak bir durumumuz yok, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Oğlum mahallelere satmaya götürüyor, görüp ceza yazıyorlar. Çiğ süt olmaz diyorlar, günlük taze süt bu hastalıklı değil, gelip baksınlar. Devlet bizi de düşünsün artık. Mallarımız perişan, para etmez oldu. Sütü satamazsak hayvanları kesip atacağız ne yapalım ki artık?" diye konuştu.

"Bugün yemin çuvalı olmuş 70 TL"

Devletten bir çözüm ve yardım talebinde bulunan Yaşar Kökmen de,"Bugün yemin çuvalı olmuş 70 TL, biz sütü satıp yemi getirip hayvanı besliyoruz. Böyle olursa üreticinin hali kötü yani. Belediyelerle görüşülsün ve bizim satmamız daha rahat olsun. Satıyoruz diye ceza yazılıyor, biz her gün bir de ceza ödemek zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

