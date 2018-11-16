Tartıştığı abisini tüfekle yaraladı

Edinilen bilgiye göre, Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinde Hüseyin D. ile Mustafa D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Mustafa D., evde bulduğu tüfekle abisi Hüseyin D.'yi bacağından vurarak yaraladı. Hüseyin D.'nin yaralandığını gören aile, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Hüseyin D. yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi sevk edildi. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.

