Diğer
Kategoriler

Tartıştığı ablasını başına demirle vurarak öldürdü

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir kişi tartıştığı ablasını başına demirle vurarak öldürdü.

Tartıştığı ablasını başına demirle vurarak öldürdü

01 Mayıs 2017 11:27

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, dün akşam 19.30 sıralarında Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesinde meydana geldi. Halime D. (20) ile kardeşi Baki D. (20) arasında hayvanları ahıra sokmaya çalışırken iş paylaşımı tartışması çıktı. Baki D.’nin ifadesine göre, Halime D. kardeşi Baki D.'ye vurmaya ve taş atmaya başladı. Baki D. de olay sırasında bahçede bulduğu demir parçası ile ablasının kafasına vurdu. Abla kafasına aldığı darbelerle olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Baki D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Etiketler: abla, tartışma, yozgat


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!