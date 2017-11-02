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Tartıştığı adamı omuzundan bıçaklayıp kaçtı

Düzce’nin Burhaniye mahallesinde meydana gelen kavga kanlı bitti. İki kişinin karıştığı kavgada 1 kişi omuzundan bıçaklanarak yaralandı.

Tartıştığı adamı omuzundan bıçaklayıp kaçtı

02 Kasım 2017 00:12

Edinilen bilgilere göre Burhaniye Mahallesinde akşam saatlerinde kavga çıktı. Müftülük binası önünde çıkan kavgada iddiaya göre daha önceden aralarında husumet olan iki şahıs önce sözlü tartışmaya başladı. Ardından şahıslardan biri cebinden çıkardığı bıçakla R. İ. adlı şahsı omzundan yaraladı. Olay yerine polis ve 112 acil ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı R. İ. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken Polis ekipleri R. İ.’yi bıçaklayarak kaçan şahsın peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Ali Osman Çatana
 

Etiketler: tartışma

 

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