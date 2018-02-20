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Tartıştığı adamı silahla vurup, binaya saklandı

Bahçelievler’de bir şahıs, tartıştığı adamı silahla vurduktan sonra binaya saklandı. Binadan çıkmayan şahıs, özel harekat polisi destekli operasyonla gözaltına alındı.

Tartıştığı adamı silahla vurup, binaya saklandı

20 Şubat 2018 17:25

Olay, Bahçelievler’de Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre isminin Bilal olduğu öğrenilen bir şahıs aralarında husumet bulunduğu bir şahsı sokak üzerinde göğsüne 3 el silahla ateş ederek yaraladı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polislerin geldiğini gören şüpheli şahıs saldırıyı gerçekleştirdiği sokaktan kaçarak 2 sokak ilerideki bir binaya saklandı. Bir süre ikna edilmek üzere konuşulan şahıs teslim olmayınca olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Polisin çabasına rağmen yine teslim olmayan şahıs yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli şahsın annesi geldi

Olay yerine polislerin operasyon için hazırlandığı sırada Bilal isimli şahsın annesi de olay yerine geldi. Kadının bir süre polis ekipleri ile konuştuğu da kameralar tarafından kaydedildi. 

Volkan Kayalar - Emrah Kuş

 

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