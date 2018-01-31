Tartıştığı ailesine rastgele ateş açtı, kız kardeşini vurdu

Olay, Selim'de meydana geldi. Ailesiyle tartışan M.Ç. av tüfeğiyle sağa sola rastgele ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar kız kardeşi F.Ç.’ye isabet etti. Göğüs kısmından ağır yaralanan F.Ç. yakınları tarafından Selim Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Selim Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan F.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kız kardeşini vuran M.Ç. polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. F.Ç.’nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Işık Çapanoğlu