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Tartıştığı akrabasını silahla bacağından vurdu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sosyal medya üzerinden tartıştıkları iddia edilen ve akraba oldukları öğrenilen iki kişiden biri diğerini tartıştıktan sonra silahla yaraladı. Yaralama olayına karışan zanlı aracı ile birlikte yakalandı.

Tartıştığı akrabasını silahla bacağından vurdu

23 Ocak 2017 17:20
Tartıştığı akrabasını silahla bacağından vurdu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay Gebze Güzeller mahallesi Yeni Bağdat caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sinan G. isimli şahıs sosyal medya üzerinden akrabası olduğu öğrenilen Ümit S. ile tartıştı. Tartışma sonrasında Sinan G., Ümit S.'nin iş yerine gitti. Burada bir süre konuştuktan sonra biranda belinden çıkardığı silahı ile Ümit S.’e ateş ederek akrabasını vuran şahıs 34 NC 1065 plakalı araç ile kaçtı. Olayı gören vatandaşlar yaralanan şahsı hemen olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye götürdü ve polise haber verdi.

Silahlı yaralama olayına karışan zanlının yeri, çevredeki vatandaşların verdiği bilgiler yapılan çalışma sonrasında tespit edildi. Takibe alınan Sinan G. aracı ile seyir halindeyken Gaziler mahallesi Issıkgöl caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan silahlı yaralama olayı sonrasında polis ekipleri hem olay yerinde hem de kaçan şahsın arabasında inceleme yaptı.

Akrabası tarafından silahla vurularak yaralanan Ümit S.’in sağ bacağından 2 kurşunla vurulduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler: akraba, bacağından vurma, Kocaeli, tartışma


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