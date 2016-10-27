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Tartıştığı amcasının eşini tüfekle öldürdü

Denizli’nin Tavas ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcasının eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü.


27 Ekim 2016 19:00

Olay, Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, amcası O.S. ile bilinmeyen bir nedenle tartışan M.S. evden ayrıldı. 3 gün sonra yeniden amcasının evine gelen M.S., amcası ile yine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.S., yanında getirdiği av tüfeğini ateşledi. Arbede sırasında silahtan çıkan kurşunlar O.S.’nin eşi Ayşe S.’ye isabet etti. Ağır yaralanan Ayşe S. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçarak bir aile yakınının evine sığınan M.S., vatandaşların ihbarı sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen M.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: amca


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