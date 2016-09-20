Olay, merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis şoförlüğü yapan 50 yaşındaki Arif Akçay, çay bahçesinde meslektaşı Nazif Ö. ile oturmaya başladı. İkili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Bunun üzerine Nazif Ö., yanındaki silahla Akçay’ı kafasından ve bacağından yaraladı. 112 ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akçay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından koşarak kaçan Nazif Ö.’yü yakalamak için polis ekipleri tahkikat başlattı.

Ahmet Faruk Çabuk