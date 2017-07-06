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Tartıştığı babasına tabancayla ateş etti

Gaziantep'te bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babasına ateş ederek yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Tartıştığı babasına tabancayla ateş etti

06 Temmuz 2017 09:42

Olay, önceki gece Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Resul Y. (25) ile babası Kemal Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu silah çeken Resul Y. babasına ateş etti. Bacağından yaralanan baba Kemal Y. çağrılan ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılırken, Resul Y. ise motosikletine binerek kayıplara karıştı.

Acil serviste tedavi altına alınan baba Kemal Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olay sonrası kaçan Resul Y.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. 


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