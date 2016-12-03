Olay, Zonguldak- Ereğli karayolu Kandilli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmayan 23 yaşındaki Ömer Keskin manav dükkanına gelerek 64 yaşındaki babası Hasan Keskin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Keskin, elinde bulunan bıçakla babasını 4 yerinden bıçakladı. Vatandaşların yaşanan olayı görmesi üzerine olay yerinde 112 acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık personeli,kanlar içerisinde yatan Hasan Keskinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde gelen aile fertleri ağlayarak kısa süreli şok geçirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri Ömer Keskin’i yakalayarak gözaltına aldı.

Vedat Kılıç

